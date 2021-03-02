Украина — это не просто территория российских интересов, а территория исторической России. Идет попытка не просто разворота Украины к Западу, а отторжение части исторической России от нее и закрепление ее в орбите Запада. Россия никогда это не примет. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Украинская политика вернулась в домайданный период © Facebook, Петр Толстой

«Есть и третья фракция, которая считает, что нужно признать, что Украина является частью России и прекратить попытки по ее отторжению. Вот три группы: первая самая агрессивная, вторая наиболее массовая, а третья наиболее перспективная», — указал Акопов.

Рано или поздно европейцам придется признать неудачу попыток отторжения Украины и отказ от ее атлантизации, заключил собеседник издания.

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