Поэтому сейчас идет спор между теми, кто считает, что стратегия по отрыву Украины может иметь успех, и теми, кто думает, что умеренная антироссийская игра с Украиной нужна для сдерживания России, при этом не верят в то, что Украину можно окончательно оторвать от России, пояснил эксперт.
«Есть и третья фракция, которая считает, что нужно признать, что Украина является частью России и прекратить попытки по ее отторжению. Вот три группы: первая самая агрессивная, вторая наиболее массовая, а третья наиболее перспективная», — указал Акопов.
Рано или поздно европейцам придется признать неудачу попыток отторжения Украины и отказ от ее атлантизации, заключил собеседник издания.
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