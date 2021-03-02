Экс-президента Украины Виктора Януковича лучше всего описывает русская поговорка «Молодец среди овец, а среди молодцов сам овца». Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский о том, как ровно семь лет назад Янукович проиграл Евромайдану © предоставлено Александром Ходаковским

«Пока Янукович был петухом в провинциальном курятнике — он чувствовал себя хозяином положения. Лизоблюдство его замов и помощников укрепило в нем иллюзию собственного всемогущества и абсолютизма», — считает эксперт.

Переход в другую лигу слегка его отрезвил, но ненадолго, и вскоре Янукович снова уверовал в свою исключительность и окончательно потерял бдительность.

Это и стало причиной его краха, признаки которого проявили себя, когда его большинство в Верховной Раде отменило принятые по его же настоянию поправки, ужесточающие ответственность за противоправные действия, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.