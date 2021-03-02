Ходаковский зимой 2013/14 года командовал донецкой «Альфой» (спецподразделением Службы безопасности Украины) и был направлен в Киев для защиты государственных учреждений от евромайдановцев.
«Пока Янукович был петухом в провинциальном курятнике — он чувствовал себя хозяином положения. Лизоблюдство его замов и помощников укрепило в нем иллюзию собственного всемогущества и абсолютизма», — считает эксперт.
Переход в другую лигу слегка его отрезвил, но ненадолго, и вскоре Янукович снова уверовал в свою исключительность и окончательно потерял бдительность.
Это и стало причиной его краха, признаки которого проявили себя, когда его большинство в Верховной Раде отменило принятые по его же настоянию поправки, ужесточающие ответственность за противоправные действия, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.