Ввиду того что суммы в рамках проекта «Большое строительство» постоянно растут, вероятность злоупотреблений повышается. Об этом экономический эксперт Института Growford Виктор Скаршевский сказал в интервью изданию Украина.ру

«Большое строительство» – 2021. Гордость Зеленского рискует утонуть в коррупции © president.gov.ua

Скаршевский напомнил, что мафия в Италии появилась именно в строительной отрасли, потому что в ней трудно проконтролировать количество расходных материалов и прочие категории. По его словам, такова специфика строительных работ, и «распил» бюджета в этой отрасли — общемировая проблема.

«Является ли "распил" бюджета на "Большом строительстве" основной целью — это уже второстепенный вопрос. Тут самое основное — будет ли аудит и понесут ли ответственность и наказание те, кто не придерживался технологий. Но суммы большие, они каждый год растут, и вероятность того, что там есть злоупотребления, очень высокая, как показывают предыдущие года», — подчеркнул экономист.

Насколько крупные это злоупотребления, по словам эксперта, может показать только аудит, а наказать виновных может только суд. Но, как показывает практика, до наказания ответственных за некачественное строительство или за злоупотребления при строительстве дорог, ремонте дорог и т.д. дела на Украине не доходили, сказал Скаршевский.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.