России давно нужно было приравнять результаты белорусского централизованного тестирования к Единому государственному экзамену, чтобы дать возможность белорусским школьникам поступать в российские вузы. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Болкунец об интересах России в Белоруссии, конфликтах и декоммунизации - видео © Наталья Бочарова сообщила, что уже этим летом белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы не только по результатам ЕГЭ, как было прежде, но и по итогам ЦТ. Соответствующее распоряжение уже направлено в российские вузы.

В то же время эксперт отметил, что это решение может привести к перетоку студентов из белорусских вузов в российские, поскольку им не нужно ехать в РФ, а можно послать документы через интернет.

«В Белоруссии, в отличие от России, есть обязательное распределение. Студенты должны отработать 5 лет. И это одно из важных преимуществ, почему они поедут поступать в российские вузы. Так же как едут в Польшу и Литву учиться многие белорусские студенты», — указал Болкунец.

Поэтому было бы очень разумно, если бы белорусские власти приняли аналогичные меры и приравняли результаты российского ЕГЭ к ЦТ, чтобы дать возможность студентам из РФ обучаться в республике, избежав тем самым недобора в белорусские вузы, заключил собеседник издания.

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