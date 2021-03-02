Эксперт уверен, что Запад хочет управлять этой планетой, в этой ситуации ему не нужны конкуренты, и эта стратегия не будет меняться ни через 10 лет, ни через 20, ни при Путине, ни после Путина.
«Пока Китай являлся сборочным конвейером транснациональных корпораций, все было нормально, но рыночные реформы не изменили политический строй. А как только стало ясно, что правящая элита не будет проводить либерализацию и Китай претендует на то, чтобы быть технологически развитым, ему стали вставлять палки в колеса. Так будет со всеми», — указал Михеев.
Развитие России без конфликта с Западом невозможно, и виноват в этом Запад, потому что после развала биполярной системы он не смог продемонстрировать новое качество организации мира, подчеркнул политолог.
Дальше все будет зависеть от способности российских властей осознать эти вещи и принимать соответствующие решения, потому что попытки встроиться в мир Запада обречены на провал, заключил собеседник издания.
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