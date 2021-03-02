Внутри российского руководства есть иллюзии о необходимости создания консенсуса с Западом. Но ни по одному направлению с современным Западом договориться нельзя. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

«Пока Китай являлся сборочным конвейером транснациональных корпораций, все было нормально, но рыночные реформы не изменили политический строй. А как только стало ясно, что правящая элита не будет проводить либерализацию и Китай претендует на то, чтобы быть технологически развитым, ему стали вставлять палки в колеса. Так будет со всеми», — указал Михеев.

Развитие России без конфликта с Западом невозможно, и виноват в этом Запад, потому что после развала биполярной системы он не смог продемонстрировать новое качество организации мира, подчеркнул политолог.

Дальше все будет зависеть от способности российских властей осознать эти вещи и принимать соответствующие решения, потому что попытки встроиться в мир Запада обречены на провал, заключил собеседник издания.

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