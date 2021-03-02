«Найдут каких-нибудь дураков… Дураков-то достаточно. Сначала в Белоруссии организуют разгром всего, что соответствует интересам России. Потом туда, как и на Украине, переместится логово российских оппозиционеров», — подчеркнул эксперт.
Затем, по его мнению, Белоруссия станет площадкой для информационной и разведывательной деятельности, а после Запад спровоцирует какой-нибудь конфликт и скажет, что Россия посягает на суверенитет Белоруссии.
«Так же, как происходило на Украине: сначала радикальная национализация, а потом повестка войны с Россией: Россия оккупировала Беларусь, не давала белорусскому языку развиваться, поэтому все настоящие белорусы должны с оружием в руках выступить против москалей… Это долгоиграющие проекты», — пояснил Михеев.
Президенту Александру Лукашенко и России пока удалось отсрочить этот сценарий, но риски его по-прежнему остаются, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.