Александру Лукашенко при помощи России удалось отодвинуть процесс превращения Белоруссии во вторую Украину, но насколько, сказать трудно. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

«Теоретически выход был бы в том, чтобы перевести Союзное государство на новый уровень, где у Лукашенко и Путина нашлось бы место, но это была бы новая интеграционная структура. Но мне кажется, что ни тот ни другой внутренне к этому не готовы», — рассуждает Михеев.

Собеседник издания при этом добавил, что крайне выгодным президентом Белоруссии для Запада была бы та фигура, которая установила бы базу НАТО рядом со Смоленском, а Лукашенко — это меньшее из зол и для России, и для Запада.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.