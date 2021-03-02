Об этом экономический эксперт Института Growford Виктор Скаршевский сказал в интервью изданию Украина.ру

«Большое строительство» – 2021. Гордость Зеленского рискует утонуть в коррупции © president.gov.ua

Скаршевский подтвердил, что ремонт и строительство дорог действительно позитивно сказываются на экономике страны, но не стоит воспринимать это как великое достижение со стороны украинских властей.

«Это то же самое, что выплачиваются пенсии, платятся заработные платы, расходуются деньги на медицину. Но это не есть какой-то подвиг. Это просто то, чем должно заниматься правительство, для чего предназначены государственный и местный бюджеты. Но с "Большим строительством" делают ту работу, которую и должны делать, но пиарят ее как нечто необычное или как супердостижение», — отметил экономист.

Аналогичная схема, по его словам, использовалась с программой экс-премьера Владимира Гройсмана «Капитальный ремонт всей страны», которая и перешла к президенту Владимиру Зеленскому, плавно превратившись в «Большое строительство».

Скаршевский отметил, что изменился лишь источник финансирования: для БС деньги были взяты из антикоронавирусного фонда, средства из которого эффективнее было бы направить на программу воссоздания инфраструктуры по здравоохранению.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.