В 2020 году на Украине стартовал президентский проект «Большое строительство». Как заявили по итогам года украинские власти, в прошлом году экономика страны упала «только» на 5% «благодаря дорожным работам».
Скаршевский подтвердил, что ремонт и строительство дорог действительно позитивно сказываются на экономике страны, но не стоит воспринимать это как великое достижение со стороны украинских властей.
«Это то же самое, что выплачиваются пенсии, платятся заработные платы, расходуются деньги на медицину. Но это не есть какой-то подвиг. Это просто то, чем должно заниматься правительство, для чего предназначены государственный и местный бюджеты. Но с "Большим строительством" делают ту работу, которую и должны делать, но пиарят ее как нечто необычное или как супердостижение», — отметил экономист.
Аналогичная схема, по его словам, использовалась с программой экс-премьера Владимира Гройсмана «Капитальный ремонт всей страны», которая и перешла к президенту Владимиру Зеленскому, плавно превратившись в «Большое строительство».
Скаршевский отметил, что изменился лишь источник финансирования: для БС деньги были взяты из антикоронавирусного фонда, средства из которого эффективнее было бы направить на программу воссоздания инфраструктуры по здравоохранению.
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