Если майнинг криптовалют начнет приносить доход, то этим надо заниматься, в этом нет ничего плохого. Об этом рассказал российско-белорусской экономист и политолог Дмитрий Болкунец в комментарии изданию «Взгляд»

Болкунец: Лукашенко ищет любые возможности наладить диалог с США © president.gov.by

Эксперт отметил, что рядом с Белорусской АЭС необходимо создать DATA-центр, возможности которого будут востребованы не только белорусскими предприятиями IT-отрасли, но и соседними странами, которые смогут арендовать эту систему.

«Но майнингом должно заниматься не государство, а частный бизнес, потому что это может быть высокорискованный инвестиционный проект. Это не должно быть поручение создать колхоз и заниматься там майнингом. В этой ситуации нужно дать условия заработать бизнесменам, которые заплатят налоги в бюджет. Государство должно не мешать, а помогать», — подчеркнул Болкунец.

Майнинг может оказаться той самой нишей, в которой Белоруссия окажется способной проявить себя, если все делать должным образом, подытожил специалист.