Ранее белорусское Министерство энергетики объявило о том, что активно изучает плюсы и минусы майнинга криптовалют. Глава ведомства Виктор Каранкевич указал на быстрый рост индустрии криптомайнинга в Китае, США, Канаде и России.
Эксперт отметил, что рядом с Белорусской АЭС необходимо создать DATA-центр, возможности которого будут востребованы не только белорусскими предприятиями IT-отрасли, но и соседними странами, которые смогут арендовать эту систему.
«Но майнингом должно заниматься не государство, а частный бизнес, потому что это может быть высокорискованный инвестиционный проект. Это не должно быть поручение создать колхоз и заниматься там майнингом. В этой ситуации нужно дать условия заработать бизнесменам, которые заплатят налоги в бюджет. Государство должно не мешать, а помогать», — подчеркнул Болкунец.
Майнинг может оказаться той самой нишей, в которой Белоруссия окажется способной проявить себя, если все делать должным образом, подытожил специалист.