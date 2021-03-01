Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения за ошибки у соотечественников и назвал своим главным достижением установление власти народа. Об этом он заявил в ходе митинга своих сторонников в Ереване, передает РИА Новости 1 марта

Сторонники Пашиняна собрались на митинг на площади Республики, где расположено правительство Армении. Предположительно, собралось не менее 10 тысяч человек.

«Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощения за все допущенные им ошибки», — сказал Пашинян.

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Своим главным достижением Пашинян назвал установление власти народа.

«Только народ должен решать, кто будет у власти. Власть хотят отобрать у народа, и мы заявляем, что не позволим этого», — сказал он.

В середине минувшей недели президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна подписал указ об увольнении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Ранее Хачатрян поставил под сомнение слова Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе «ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%».

На следующий день главный штаб Вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Саркисян не стал увольнять главу Главного штаба, после этого премьер снова подал ходатайство.