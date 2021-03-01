Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) прекратило государственное финансирование партии «Слуга народа». Об этом 1 марта сообщила пресс-служба ведомства

Соответствующий приказ подписал глава НАПК Александр Новиков по результатам анализа отчета партии.

В агентстве также обнаружили нарушение порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий.

Унтерменш по-украински и пролог к войне. «Слуги народа» задумали дискриминационные законы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах партии «Конгресс украинских националистов», «Блок Вилкула "Украинская перспектива"» и «Слуга народа».

Материалы агентство направило в Национальную полицию.