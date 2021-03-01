Соответствующий приказ подписал глава НАПК Александр Новиков по результатам анализа отчета партии.
В агентстве также обнаружили нарушение порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий.
В связи с выявленными нарушениями НАПК составила протоколы в отношении лидеров таких партий, как «Движение новых сил Михаила Саакашвили», «ВО "Свобода», «Слуга народа», «Конгресс украинских националистов».
Кроме того, НАПК выявило признаки уголовных преступлений в отчетах партии «Конгресс украинских националистов», «Блок Вилкула "Украинская перспектива"» и «Слуга народа».
Материалы агентство направило в Национальную полицию.