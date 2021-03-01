На Украине избавляются от настоящих честных профессионалов, заменяя их боевиками майдана и радикалами всех мастей. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко

Захарченко отметил, что после 2014 года тысячи сотрудников МВД, которые отдали службе годы своей жизни, были люстрированы, незаконно уволены со службы, лишены пенсий и социальных выплат.

Экс-глава МВД добавил, что нечистоплотные политики для достижения своих целей годами дискредитировали стражей порядка, и постепенно профессионалов в правоохранительных органах сменили радикалы. МВД Украины поблагодарило радикалов, забросавших Офис генпрокурора файерами и петардами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом те, кто однажды преступил закон, не могут его защищать, подчеркнул он. Как говорил герой советского фильма, «если закон один раз подмять, потом другой, то не закон это будет, а кистень».

«Закон остался лишь на бумаге… Одним позволено все — убивать, грабить, воровать — лишь потому, что они якобы проповедуют правильные взгляды, а для других закон — это как раз тот самый кистень», — заключил Захарченко.

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