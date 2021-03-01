Введение санкций может быть связано с заявлением о готовности работать на благо Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко

Ранее, 26 февраля, СНБО Украины ввел санкции против бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко и еще девяти высших офицеров времен президентства Виктора Януковича. Всех их лишили званий и наград за якобы антигосударственную деятельность. На Украине арестовали имущество экс-главы МВД Захарченко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Захарченко подчеркнул, что ему безразличны решения, которые принимает нынешняя украинская власть, поскольку он не считает ее законной.

«Я связываю все эти так называемые санкции с моим недавним заявлением о готовности работать на благо Донбасса, если, конечно, мои земляки посчитают это необходимым», — сказал Захарченко.

Он отметил, что офицерская честь не определяется «чиновничьими указами вчерашних комедиантов», не имеющих о ней представления.

Полностью прочитать интервью можно здесь.