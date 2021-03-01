Ранее, 26 февраля, СНБО Украины ввел санкции против бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко и еще девяти высших офицеров времен президентства Виктора Януковича. Всех их лишили званий и наград за якобы антигосударственную деятельность.
Захарченко подчеркнул, что ему безразличны решения, которые принимает нынешняя украинская власть, поскольку он не считает ее законной.
«Я связываю все эти так называемые санкции с моим недавним заявлением о готовности работать на благо Донбасса, если, конечно, мои земляки посчитают это необходимым», — сказал Захарченко.
Он отметил, что офицерская честь не определяется «чиновничьими указами вчерашних комедиантов», не имеющих о ней представления.
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