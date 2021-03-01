Комик Максим Галкин в очередной раз порадовал фанатов видео из жизни детей. Завершить февраль он вместе с сыном и первоклашкой Гариком решил серьезным делом по прокладке трубопровода. Пост глава семьи выложил в свой Instagram 28 февраля

«Северный поток-2» достраивает?», «Правильно, стране нужны рабочие руки, артистов и так хватает», «Вот на ком держится весь замок», — прокомментировали видеоролик поклонники.

На подобные посты юмориста большинство поклонников реагирует умилением и похвалами воспитательным качествам звездных родителей, но, бывает, не обходится и без критики.

«Уважаемый Максим, дело конечно ваше, но нужно еще и с другими детками им общаться. Рано или поздно придется им вливаться в "общество" так сказать. И они столкнутся с массой новых ощущений, порой и неприятных», — оставила Галкину свое замечание одна из подписчиц.

«Уважаемый подписчик, они общаются с детьми, к ним в гости приходят дети, они ходят в гости и 5 дней в неделю с 9:00 до 16:00 в школе со сверстниками не только на занятиях, но и на переменах и прогулках. Не волнуйтесь! Я просто не показываю это в Инсте. Все ок!» — успокоил женщину отец семейства.

Позже подписчица извинилась, сказав, что не хотела вкладывать в комментарий критику, а просто интересовалась, не стали ли дети затворниками замка.

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Лиза и Гарри Галкины родились в 2013 году с помощью суррогатной матери. Дети растут активными, в этом звездным родителям помогают няня и педагоги. Известно, что на образование двойняшек певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин тратят более трех миллионов рублей в год.