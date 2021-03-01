Служба безопасности Украины (СБУ) выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время регистрации Партии Шария. Об этом 1 марта сообщил пресс-центр ведомства

«Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования», — говорится в сообщении.

Лидер в розыске. Астрологический портрет Анатолия Шария

Ранее блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

В четверг, 25 февраля, Шарий не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в международный розыск.