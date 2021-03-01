Депутат городского совета Ровно Оксана Майборода заявила о политическом буллинге и травле ее за материнство. Об этом 28 февраля она сообщила в Facebook

Женщина известна тем, что берет ребенка с собой на работу и на различные мероприятия.

На днях Майборода выступила на публичном мероприятии, выйдя к микрофону с ребенком на руках. По ее словам, родители с детьми в общественных местах — это нормально, и взять ребенка на работу — тоже нормально. Украинские депутаты решили искоренить сексизм в своих рядах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Никто и никому не вправе указывать, как воспитывать детей, куда их можно брать и где оставлять… Считаю, что устроенная травля в мою сторону от некоторых людей, которые уже третий день не устают писать под всеми возможными сообщениями, связанными с моей политической деятельностью», — написала она.

Также Майборода отметила, что до выборов ее публичные выступления с ребенком не привлекали такого внимания. Поэтому считает комментарии в ее адрес дискриминацией по признаку материнства и политическим буллингом.

В августе 2019 года спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард на заседании нянчил ребенка одного из депутатов. История получила огромную популярность в социальных сетях. Маллард кормил ребенка из бутылочки, играл с ним и параллельно вел заседание.

Кроме того, в 2018 году депутат от Либерально-демократической партии Великобритании Джо Суинсон пришла на заседание в Палату общин с грудным сыном.

Украина последние семь лет заявляет о готовности интегрироваться в НАТО и Евросоюз.