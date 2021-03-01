Депутат от «Слуги народа» Максим Павлюк объяснил, как ему удалось выиграть крупную сумму в лотерею, которую он задекларировал в отчете о доходах. Об этом 1 марта сообщает «Суспильне» со ссылкой на сайт лотереи МСЛ

В середине февраля народный депутат от «Слуги народа» Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн гривен выигрыша. Деньги поступили переводами от шести фирм, пять из которых имеют одинаковый юридический адрес и одного бенефициара. Фартовый из «слуг народа». Украинские депутаты выигрывают миллионы в лотерею © CC0, Pixabay

Павлюк утверждает, что счастливый билет попался его дедушке из Черновцов, а тот передал его внуку.

При этом ему повезло выиграть 3,3 млн гривен еще в 2016 году, но денежные средства он получал постепенно.

«Персональную информацию относительно самого победителя лотерейный оператор узнает лишь на этапе официального оформления его выигрыша в соответствующем представительстве», — заявили на сайте фирмы-организатора лотереи.

На сайте МСЛ также отмечается, что поступление выигрыша в несколько этапов — обычная практика для лотерей.

Павлюку 29 лет, он является заместителем председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Ранее работал заместителем военного прокурора в Киеве.