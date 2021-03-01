Министр обороны Украины Андрей Таран одобрил идею превратить корвет Военно-морских сил ВСУ «Винница» в музей. Информацию об этом опубликовал на днях сайт украинского оборонного ведомства

«Москитный флот»: США подарили Украине 84 лодки © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его мнению, таким образом сохранится для истории один из последних представителей корветов проекта 1124 как образец кораблестроения 70-х годов прошлого века.

Отмечается, что теперь корабль передадут как музейный предмет в филиал Национального военно-исторического музея Украины — Центральный военно-морской музей.

Ранее сообщалось, что ВМС спишут «Винницу» и два рейдовых катера. Торжественная церемония спуска флагов на военных кораблях должна состояться в ближайшее время.

Судно построили 45 лет назад. В формате государственно-частного партнерства его планируют разместить на 8-м причале Николаева.