Дизайнер Игорь Гуляев, который шьет одежду для певицы Аллы Пугачевой, назвал ее размер после похудения. По его словам, сейчас артистка носит наряды 44-46 размера, его слова 28 февраля передала «Комсомольская правда»

У Киркорова больше: СМИ сравнили стоимость жилья Пугачевой и ее бывшего © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Можно, конечно, затянуть ее до размера XS, но зачем? У нее и так все отлично», — ответил Гуляев.

Он уточнил, что если раньше исполнительнице фигура не позволяла надевать ничего, кроме известных всем балахонов, то сейчас Пугачевой есть что подчеркивать, что она и делает.

Дизайнер рассказал, что пошил для знаменитой клиентки целую коллекцию эксклюзивной одежды, внимательно слушая ее пожелания, потому что у певицы есть «творческая жилка и свое видение моды».

На одной из последних публикаций в Instagram, где Пугачева позирует с женой борющегося с онкологией модельера Валентина Юдашкина Мариной, примадонна действительно стильно одета.

На певице надета широкая блузка с открытыми плечами, перехваченная поясом, и брюки в тонкую полоску, зрительно удлиняющую фигуру.

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Сейчас певице Алле Пугачевой 71 год, она не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов, но свои параметры предпочитает скрывать. Нынешний вес исполнительницы не назвал и ее дизайнер.

Однако выводы о том, ка сейчас выглядит примадонна, вполне можно сделать, если учесть, что рост ее составляет 162 сантиметра, а обхват талии в указанных размерах варьируется в пределах от 70 до 77 сантиметров.