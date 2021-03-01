Экс-президента Франции Николя Саркози признали виновным в деле о коррупции. Его приговорили к трем годам лишения свободы, из которых один год составит реальный срок, два – условный. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает агентство РИА Новости

Саркози в числе прочего обвиняли в том, что он незаконно пытался получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Саркози: запрет русского языка - самая большая ошибка украинских властей © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

В разговоре собеседники не называли друг друга настоящими именами, но экспертиза выяснила, что в разговоре участвовал именно бывший президент.

Сам Саркози свою вину отрицает.

Николя Саркози покинул президентский пост в 2012 году.