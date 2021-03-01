Саркози в числе прочего обвиняли в том, что он незаконно пытался получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.
Предполагалось, что через своего адвоката экс-президент поможет Азиберу получить престижную должность в Монако. Уликой стали записи перехваченных телефонных переговоров между Саркози и адвокатом в 2013-2014 годах.
В разговоре собеседники не называли друг друга настоящими именами, но экспертиза выяснила, что в разговоре участвовал именно бывший президент.
Сам Саркози свою вину отрицает.
Николя Саркози покинул президентский пост в 2012 году.