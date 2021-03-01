В ночь на 1 марта произошло обрушение трехэтажного жилого дома — памятника архитектуры в центре Одессы, сообщили в Департаменте городского хозяйства Одесского городского совета

Инцидент произошел по улице Нежинской, 16. Ранее в стене рухнувшего здания образовалась трещина.

«Были установлены специальные "маяки"… Недавно они порвались, что означало — трещина начала увеличиваться. Поэтому в минувшую субботу жильцов — 16 человек — экстренно эвакуировали. Часть людей переехала к родственникам, часть расселили в общежитие коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс"», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что профильные службы принимали меры для предотвращения обрушения — трещину заделали пеной. Но это не дало положительный результат. Обломки упали на тротуар и на соседний жилой дом, завалив в нем одну из квартир, из которой также был отселен человек.

Здание было возведено в 1879 году и является памятником архитектуры и градостроительства. Здесь располагался доходный дом Сретенской церкви. Стиль — эклектика, ренессанс, архитектор Д. Мазиров. В этом доме с 1909 по 1924 год жил писатель Лев Славин.

В феврале сообщалось, что в Одессе обрушилось старинное здание бывшего завода мороженого «Полярная звезда», в котором учился основатель советской космической программы конструктор Сергей Королев.