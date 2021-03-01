Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, почему не сразу признала Крым украинским. Слова экс-кандидата в президенты 1 марта приводит издание «Новое время»

«Есть дипломатические ответы, и я их старалась придерживаться», — заявила она.

Но, по мнению Тихановской, ситуация в Белоруссии сейчас такова, что ей уже «не до дипломатии».

«Ведь ответы настолько очевидны, что пришло время говорить на самом деле то, что мы думаем», — добавила она.

Оппозиция Белоруссии в лицах. Почему в окружении Тихановской нет пророссийских политиков Светлана Тихановская также заявляла, что де-юре Крым принадлежит Украине, но де-факто уже стал российской территорией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.