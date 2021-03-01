Сатурн подходит к Луне, а значит, грядет период тяжелых испытаний, который приведет к протестам и смене власти. Об этом пишет автор издания Украина.ру астролог Елена Мурзина

Согласно прогнозу астролога, в 2022 году Украину ждут кардинальные перемены. На это указывает Сатурн в квадрате к Плутону в карте страны, Марс в первом доме и Уран в оппозиции к Плутону, пояснила она. Астролог пояснила, как Фарион стала «сумасшедшей ведьмой» © lenta.ru

«Ситуация похожа на новый Майдан. Конечно, он может и не произойти. Но тем, кто будет находиться у власти в начале 2022 года и весь следующий год, будет очень непросто. Должна произойти трансформация, перемена власти», — предрекла астролог.

Возможно, перемена проявится в принятии новой Конституции, отметила она.

Кроме того, Сатурн в соединении с Луной сулит время перемен, которые, скорее всего, будут негативными, указала астролог.

Она призвала народ Украины готовиться к периоду тяжелых испытаний, лишений и бедности.

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