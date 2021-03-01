В Черновцах около 50 предпринимателей принимают участие в акции протеста под зданием облгосадминистрации (ОГА), требуя от властей отменить ограничения, введенные для малого бизнеса в условиях «красной» карантинной зоны, передает УНИАН 1 марта

Полиция завела дело против депутатов Черновцов за ослабление карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы хотим работать, а эти ограничения для нас длятся уже год. Недавно люди закупили товары на весну, а теперь нас хотят закрыть. Будем просить власть пойти нам навстречу», — сказал один из участников пикета, предприниматель Василий.

Во время акции пикетчики написали обращение в адрес председателя ОГА Сергея Осачука и мэра Романа Кличука с просьбой приложить усилия для смягчения карантинных условий для бизнеса.

С 1 марта Черновицкая область отнесена к «красной» зоне карантинных ограничений. Соответствующее решение 27 февраля приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

В «красной» зоне действуют жесткие ограничения: запрещена работа заведений питания, развлекательных заведений, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений (кроме детских садов), спортзалов. Также в Черновицкой области запрещена работа всех непродовольственных рынков. Кроме того, с 27 февраля по 9 марта включительно в регионе будут действовать ограничения, которые ввела областная комиссия по ТЭБ и ЧС: запрещена работа заведений общественного питания, учебных заведений и развлекательных центров.

За прошедшие сутки в Черновицкой области выявили 335 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 55 тысяч 129 человек, из которых 45 тысяч 111 человек выздоровели, а 1006 скончались.