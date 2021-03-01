Украинский государственный деятель, экс-министр внутренних дел Украины, экс-председатель Государственной налоговой службы Украины

Виталий Юрьевич Захарченко родился 20 января 1963 года в Константиновке Донецкой области.

В 1981-1983 годах проходил военную службу в Вооружённых силах СССР. Виталий Захарченко: Офицерская честь не определяется указами Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

В 1984 году начал правоохранительную деятельность. Работал постовым милиционером отдела вневедомственной охраны при ОВД Октябрьского райисполкома Риги.

В 1986 году окончил Рижскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1991 году — Рижский филиал Минской высшей школы МВД СССР, в 1998 году — магистратуру Национальной академии внутренних дел Украины, в 2010 году — Полтавский университет экономики и торговли, межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки специалистов по специальности «Учёт и аудит». Специальность по образованию — правоведение, управление в сфере правопорядка, учёт и аудит.

С 1987 по 1990 год — оперуполномоченный ОБХСС Вентспилского ГРОВД Латвийской ССР.

В 1990 году переведён в Константиновский ГО УВД Донецкой области, где до 1998 года занимал должности оперуполномоченного, начальника ОУИМ и заместителя начальника горотдела милиции.

С 1998 года занимал должности заместителя начальника 6-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью и заместителя начальника Макеевского отдела по борьбе с организованной преступностью Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Донецкой области.

В 1999-2001 годах возглавлял инспекцию по личному составу УРОС УМВД Украины в Донецкой области.

В 2001 году был назначен на должность начальника Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью, впоследствии на должность первого заместителя начальника УМВД Украины в Донецкой области, а в 2005-2006 годах исполнял обязанности начальника Мариупольского высшего профессионального училища МВД Украины.

За добросовестное и профессиональное исполнение своих обязанностей в начале 2007 года был переведён для дальнейшего прохождения службы в МВД Украины, где занимал должности заместителя начальника Главного штаба и начальника Департамента стратегического анализа и прогнозирования.

В марте 2008 года был уволен со службы в органах МВД Украины по возрасту в отставку в специальном звании «генерал-майор милиции».

С мая 2008 года по июль 2009 года — заместитель председателя Государственной налоговой администрации (ГНА) в Полтавской области, с июля 2009 года по июнь 2010 года — первый заместитель председателя — начальник Управления налоговой милиции ГНА в Полтавской области.

С июня по июль 2010 года — первый заместитель начальника налоговой милиции ГНА Украины. С июля по декабрь 2010 года — первый заместитель председателя ГНА Украины.

С 25 декабря 2010 года — председатель Государственной налоговой службы Украины.

С 7 ноября 2011 года до февраля 2014 года — министр внутренних дел Украины. Просто о сложном. Глава МВД Виталий Захарченко: Почему и как произошел госпереворот в Украине в феврале 2014 года?

Генерал внутренней службы Украины, главный государственный налоговый инспектор Украины. Заслуженный юрист Украины. Доктор экономических наук.

Награжден орденом «За заслуги» III степени, нагрудным знаком МВД Украины «За отличие в учёбе», нагрудным знаком ГНА Украины «За безупречную службу в налоговой милиции» I степени, медалью ГНА Украины «За честь и службу», медалью Жукова, нагрудными знаками МВД Украины «За отличие в службе» I-II степеней, нагрудным знаком МВД Украины «Крест Славы», нагрудным знаком МВД Украины «За заслуги в борьбе с преступностью», крестом «За возрождение Украины» II степени, медалью «За добросовестную службу» III, II и I степеней, медалью «За содействие развитию гражданского общества».