В течение марта на самочувствие жителей Украины повлияет не менее шести магнитных бурь. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) 1 марта

Согласно прогнозу, первая вспышка геомагнитной активности ожидается уже в эту среду, 3 марта. Затем, 6 марта, исследователи прогнозируют магнитную бурю средней степени активности. Ученые рассказали, как определить коронавирус по глазам © Alicia Finess / flickr

Наиболее сильный геомагнитный шторм ударит по Украине 18-19 марта.

Повышенная активность солнца связана с тем, что светило вступило в новый 11-летний цикл. Он начался после декабря 2019 года и отмечается большим количеством вспышек на поверхности солнца. Это грозит проблемами космонавтам на орбите и сбоями в работе электронных технологий на Земле.

Особенно внимательно следить за здоровьем в дни магнитных бурь следует людям с хроническими заболеваниями. В целом стоит придерживаться базовых правил здорового образа жизни — достаточно спать, гулять на свежем воздухе и выполнять физические упражнения, пить больше воды.