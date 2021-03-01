Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко потребовал создать временную парламентскую следственную комиссию (ВСК) относительно расследования сорванной спецоперации по задержанию «вагнеровцев». Об этом он заявил в ходе согласительного совета Верховной Рады 1 марта, трансляцию вел телеканал «Рада»

Порошенко также призвал обеспечить безопасность офицерам разведки, которые владеют информацией об этой спецоперации.

«Более того, мы увидели, что с офицеров разведки, которые выполняли чрезвычайно важную задачу, сейчас сняли охрану. Я убежден — мы должны обратиться и возобновить охрану, защитить наших воинов и немедленно на этой неделе поставить вопрос ВСК относительно "вагнеровцев"», — сказал Порошенко.

Тройная провокация. Как украинцы прокололись на «вагнеровцах» и что сделали потом © кадр из видео задержания Василия Бурбу, давшего показания о провале операции по захвату россиян в Белоруссии, выселили из дома и забрали охрану.

Порошенко также напомнил, что операция по захвату «вагнеровцев» была санкционирована им еще в 2018 году.

«Я могу подтвердить, что это был вопрос нашего международного военного сотрудничества. И было целью собрать, вытянуть и тех, кто участвовал в террористической атаке на самолет МH-17, и тех, кто причастен к уничтожению Ил-76 с украинским десантниками в Луганском аэропорту, и тех, кто осуществлял террористические атаки против гражданского населения», — сказал он.

В июле 2020-го в Беларуси задержали 32 россиянина, которых украинские СМИ назвали «боевиками ЧВК Вагнера».

Позже стало известно, что Служба безопасности Украины провела спецоперацию по захвату группы граждан России, однако она сорвалась после того, как Минск отказался выдавать Киеву задержанных в Белоруссии по «наводке» украинских властей россиян.