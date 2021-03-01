«В ТГ-каналах появилась информация, что за ДТП с Дубинским может стоять СБУ. На наш взгляд, не стоит форсировать события. В данном случае лучше дождаться комментариев от самого нардепа. Как говорится, иногда банан — это просто банан», — говорится в посте.
Украинские СМИ 1 марта сообщили, что Дубинский не справился с управлением и выехал на встречную полосу во Львовской области, что привело к столкновению с другим легковым автомобилем. Водитель и пассажир автомобиля Jeep получили травмы и были госпитализированы. Их диагноз устанавливается. Дубинский пока никак не комментировал информацию.
Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы. Президент Владимир Зеленский просил Дубинского выйти из фракции, но он отказался. В начале февраля Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства «Слуга народа». На фракции обсуждения не было, Дубинскому слова не давали. Депутат назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и «чистым фарсом».