К дорожно-транспортному происшествию, в которое попал исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Александр Дубинский, может быть причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 1 марта сообщил Telegram-канал «Шептун»

Дубинский остается в «Слуге народа» © Facebook, 112.ua

Украинские СМИ 1 марта сообщили, что Дубинский не справился с управлением и выехал на встречную полосу во Львовской области, что привело к столкновению с другим легковым автомобилем. Водитель и пассажир автомобиля Jeep получили травмы и были госпитализированы. Их диагноз устанавливается. Дубинский пока никак не комментировал информацию.

Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы. Президент Владимир Зеленский просил Дубинского выйти из фракции, но он отказался. В начале февраля Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства «Слуга народа». На фракции обсуждения не было, Дубинскому слова не давали. Депутат назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и «чистым фарсом».