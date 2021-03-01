Многотысячные очереди зафиксировали в субботу, 27 февраля, на пропускном пункте Шегини/Медика на границе Украины и Польши. Об этом 1 марта сообщает Znaj.ua

Отмечается, что людям пришлось ожидать в очередях более 12 часов. Украинца-нелегала с 9 разными фамилиями поймали в Польше © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Стоит отметить, что большинство людей во время ожидания в очереди находились без защитных масок. Также значительная часть тех, кто все-таки надел маску, приспустили ее на подбородок», — говорится в сообщении.

«Шегини» — пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей. С польской стороны расположен пункт пропуска «Медика» на автодороге 28 в направлении Перемышля. Пункт пропуска «Шегини» входит в состав таможенного поста «Мостиска» Львовской таможни.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что отозвал двух сотрудников украинского посольства в Польше, которые пытались вывезти с Украины валюту, золото и контрабандные сигареты.