Работники завода«Электротяжмаш» в Харькове перекрыли проспект с требованием выплаты заработной платы. Об этом 1 марта сообщает на своем сайте «Общественное»

Работники судоремонтного завода взбунтовались в Мариуполе — видео © 0629.com.ua

Отмечается, что люди ходили по пешеходному переходу. Проезд транспорта перекрыли. После окончания акции протеста люди отправились на работу, выдвинув ультиматум — если зарплату не выплатят 2 марта, обещают перекрыть дорогу повторно 3 марта.

По словам пресс-секретаря полиции Харьковской области Елены Баранник, протестовали около 200 человек. Порядок обеспечивали 40 полицейских.

О проблемах с зарплатами на заводе «Электротяжмаш» сообщалось летом 2020 года. Люди собирались на территории предприятия с требованием погасить долги. Руководство уверяло, что этот вопрос находится под контролем Фонда Госимущества и Офиса президента.

Кроме рабочих заводов на акции протеста регулярно выходят украинские шахтеры, которые также требуют погашения долгов по зарплатам. В конце декабря протесты из-за зарплат начались на шахтах олигарха Рината Ахметова.