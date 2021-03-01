«Более ста человек перекрыли Московский проспект в районе супермаркета "Класс"… Протестуют работники предприятия "Электротяжмаш", которым, по их словам, задолжали за три месяца работы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что люди ходили по пешеходному переходу. Проезд транспорта перекрыли. После окончания акции протеста люди отправились на работу, выдвинув ультиматум — если зарплату не выплатят 2 марта, обещают перекрыть дорогу повторно 3 марта.
По словам пресс-секретаря полиции Харьковской области Елены Баранник, протестовали около 200 человек. Порядок обеспечивали 40 полицейских.
О проблемах с зарплатами на заводе «Электротяжмаш» сообщалось летом 2020 года. Люди собирались на территории предприятия с требованием погасить долги. Руководство уверяло, что этот вопрос находится под контролем Фонда Госимущества и Офиса президента.
Кроме рабочих заводов на акции протеста регулярно выходят украинские шахтеры, которые также требуют погашения долгов по зарплатам. В конце декабря протесты из-за зарплат начались на шахтах олигарха Рината Ахметова.