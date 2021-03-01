Опрос был проведён 25-28 февраля по телефону. Согласно обнародованным данным, партия Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича вырвалась в лидеры с поддержкой 23,5%. Следом идет партия Порошенко с 19%, «Слуга народа» с 16%, «Батькивщина» с 9% и Партия Шария с 5%.
Данные исследования группы «Рейтинг», которое провели 22-23 февраля, свидетельствуют о том, что на первом месте находится «Слуга народа» — 20%, далее следуют «Европейская солидарность» — 16%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14%, «Батькивщина» — 12% и Партия Шария — 3%.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко отстает от украинского лидера Владимира Зеленского в рейтинге потенциальных избирателей на 1%.