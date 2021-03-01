Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» обогнала в парламентском рейтинге президентскую партию «Слуга народа», но уступает в лидерстве «Оппозиционной платформе – За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом свидетельствуют данные Киевского института социологических и маркетинговых исследований (КМИС), на которые 1 марта ссылается Telegram-канал Украина.ру

Зеленский и Порошенко почти сравнялись в новом рейтинге КМИС © "Рейтинг" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича вырвалась в лидеры с поддержкой 23,5%. Следом идет партия Порошенко с 19%, «Слуга народа» с 16%, «Батькивщина» с 9% и Партия Шария с 5%.

Данные исследования группы «Рейтинг», которое провели 22-23 февраля, свидетельствуют о том, что на первом месте находится «Слуга народа» — 20%, далее следуют «Европейская солидарность» — 16%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14%, «Батькивщина» — 12% и Партия Шария — 3%.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко отстает от украинского лидера Владимира Зеленского в рейтинге потенциальных избирателей на 1%.