Экс-президент Украины Петр Порошенко отстает от украинского лидера Владимира Зеленского в рейтинге на 1%. Об этом свидетельствуют данные Киевского института социологических и маркетинговых исследований, на которые 1 марта ссылается Telegram-канал Украина.ру

Опрос был проведён 25-28 февраля по телефону. Согласно обнародованным данным активных избирателей Зеленского — 18%, а Порошенко — 17%. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заручился поддержкой в 10%, лидер «Батькьвщины» Юлия Тимошенко — 9,5%. Молчанов сказал, что пытается доказать Зеленский © пресс-служба президента Украины

При этом ранее группа «Рейтинг» обнародовала свои показатели согласно которым еще неделю назад за Зеленского проголосовали бы 23%, за Порошенко — 14%, а за Бойко и Тимошенко — по 11%.

«Президентский рейтинг в целом соответствует логике процесса — показатели неслыханно активного президента подросли, а у Бойко — снизились», — говорится в сообщении, сравнивая с предыдущими цифрами КМИС.

Ранее сообщалось, что по данным опроса Центра Разумкова, больше всего голосов получили бы Зеленский, Бойко и Порошенко.