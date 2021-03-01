Опрос был проведён 25-28 февраля по телефону. Согласно обнародованным данным активных избирателей Зеленского — 18%, а Порошенко — 17%. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заручился поддержкой в 10%, лидер «Батькьвщины» Юлия Тимошенко — 9,5%.
При этом ранее группа «Рейтинг» обнародовала свои показатели согласно которым еще неделю назад за Зеленского проголосовали бы 23%, за Порошенко — 14%, а за Бойко и Тимошенко — по 11%.
«Президентский рейтинг в целом соответствует логике процесса — показатели неслыханно активного президента подросли, а у Бойко — снизились», — говорится в сообщении, сравнивая с предыдущими цифрами КМИС.
Ранее сообщалось, что по данным опроса Центра Разумкова, больше всего голосов получили бы Зеленский, Бойко и Порошенко.