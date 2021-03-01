Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая находится за пределами Белоруссии, заявила, что украинцы очень смелые люди. Об этом 1 марта она рассказала в интервью украинскому изданию «Новое время»

По ее словам, то, что происходило на Майдане в 2013-2014 гг., это выбор украинцев, они были к этому готовы. Тихановская объяснила, чем ситуация с Крымом похожа на выборы в Белоруссии © Facebook, Светлана Тихановская

«У них тоже была определенная точка кипения, после которой свершилось то, что свершилось. И каждый народ имеет право высказывать таким образом свое мнение, мирным способом. У вас, конечно, получилось не так, как наверняка вы хотели — никто жертв никогда не желает, — но это выбор украинцев. Точно так же, как сейчас приходится делать выбор и всем белорусам, выходить или не выходить», — заявила она.

Ранее экс-министр культуры Белоруссии, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко призвал Запад добиваться полной экономической изоляции республики. По его словам, белорусы готовы мириться с санкциями в течение полугода или даже года, если после этого ситуация улучшится.

При этом оппозиционер так же, как и Тихановская, выразил уверенность в том, что «решающая битва» между протестующими и властью произойдет весной.

Массовые протесты в Белоруссии начались после объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов 9 августа 2020 года.