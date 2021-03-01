В возрасте 82 лет умер первый глава Министерства иностранных дел Украины Анатолий Зленко. Об этом экс-замглавы МИД, бывший постпред Украины при ЕС Константин Елисеев сообщил в своем Twitter-аккаунте 1 марта

Умер посол Украины в Китае © cca.com.ua

З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії — завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) March 1, 2021

Анатолий Зленко дважды назначался на пост министра иностранных дел: он руководил МИД в 1990-1994 и в 2000-2003 годах, в правительствах четырех премьеров — Виктора Ющенко, Анатолия Кинаха, Виктора Януковича и Витольда Фокина. В промежутке с 1994 по 1997 год был постпредом Украины при ООН, а затем послом во Франции и Португалии.

Политик также работал представителем в Комиссии ООН по правам человека, являлся советником Януковича по специальным вопросам.