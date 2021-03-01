«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии, — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!» — написал он.
З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії — завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!— Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) March 1, 2021
Анатолий Зленко дважды назначался на пост министра иностранных дел: он руководил МИД в 1990-1994 и в 2000-2003 годах, в правительствах четырех премьеров — Виктора Ющенко, Анатолия Кинаха, Виктора Януковича и Витольда Фокина. В промежутке с 1994 по 1997 год был постпредом Украины при ООН, а затем послом во Франции и Португалии.
Политик также работал представителем в Комиссии ООН по правам человека, являлся советником Януковича по специальным вопросам.