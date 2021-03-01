По его словам, большинство бюрократических процедур будут переведены в онлайн, что должно ускорить судебный процесс, минимизировать коррупцию и возможность злоупотреблений.
«Мы внедряем народовластие, а это не только местные и всеукраинские референдумы. Одним из его инструментов является суд присяжных. На данный момент готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе», — заявил он.
При этом он подчеркнул, что модель и формат суда присяжных будут детально и тщательно обсуждаться.
Ранее Зеленский одобрил реформу суда присяжных. В рамках Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы предполагается также запуск суда интеллектуальной собственности.
С приходом Зеленского к власти на Украине была объявлена так называемая дижитализация. Для этого создали отдельное министерство. Им руководит 30-летний министр Михаил Федоров, который также является вице-премьером.
В целом планируется внедрить программу «Государство в смартфоне», которая должна упростить жизнь украинцам в вопросах получения госуслуг.