Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович обнародовал сообщение, которое проиллюстрировал картой Украины без Крыма, чем вызвал бурную реакцию в соцсети. Скандальный пост 1 марта размещен в Facebook

В частности, Рабинович опубликовал иллюстрацию под названием «На какой мове говорит незалежная» о распространении украинского языка в различных регионах Украины и добавил карту страны без Крыма. Кроме того, на его карте указаны ДНР и ЛНР. Рабинович назвал режим Зеленского «зеленым фашизмом» © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Согласно его данным, на чисто украинском языке говорит только запад страны и в целом где-то пятая часть Украины.

В сети Рабиновичу указали, что таким образом он совершил уголовное преступление, поскольку отказался признать «аннексию».

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. При этом еще в 2014 году подавляющее большинство крымчан проголосовали на референдуме за объединение с РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.