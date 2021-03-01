В частности, Рабинович опубликовал иллюстрацию под названием «На какой мове говорит незалежная» о распространении украинского языка в различных регионах Украины и добавил карту страны без Крыма. Кроме того, на его карте указаны ДНР и ЛНР.
Согласно его данным, на чисто украинском языке говорит только запад страны и в целом где-то пятая часть Украины.
В сети Рабиновичу указали, что таким образом он совершил уголовное преступление, поскольку отказался признать «аннексию».
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. При этом еще в 2014 году подавляющее большинство крымчан проголосовали на референдуме за объединение с РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.