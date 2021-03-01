Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский не справился с управлением и выехал на встречную полосу в Львовской области, что привело к столкновению с другим легковым автомобилем. Об этом 1 марта сообщает издание «Слово и дело» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа» © Facebook, Teletriumf

Отмечается, что авария произошла на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области. Водитель и пассажир автомобиля Jeep получили травмы и были госпитализированы. Их диагноз устанавливается.

Дубинский пока никак не комментировал информацию.

Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы. Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции, но он отказался.

В начале февраля Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства «Слуга народа». На фракции обсуждения не было, Дубинскому слово не давали. Депутат назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и «чистым фарсом».