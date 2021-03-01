«Сегодня, 1 марта, в 06:20 (07:20 мск. — Ред.) нардеп Александр Дубинский за рулем Toyota не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу. В результате его автомобиль столкнулся с другим», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла на автодороге вблизи города Стрый Стрыйского района Львовской области. Водитель и пассажир автомобиля Jeep получили травмы и были госпитализированы. Их диагноз устанавливается.
Дубинский пока никак не комментировал информацию.
Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы. Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции, но он отказался.
В начале февраля Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства «Слуга народа». На фракции обсуждения не было, Дубинскому слово не давали. Депутат назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и «чистым фарсом».