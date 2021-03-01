Ряд факторов гороскопа не дает главе партии «Батькивщина», экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко воплотить все свои политические амбиции. Об этом пишет автор издания Украина.ру Елена Мурзина

Астролог отметила, что по положению Луны относительно Солнца Тимошенко — человек «второй четверти», а такие люди хотят больше, чем могут. Тимошенко рассказала, кто ведет ее соцсети и появится ли она в Clubhouse © ba.org.ua

По ее словам, помимо внешних факторов украинской политической жизни, «слишком жгучее желание, поспешность и неразборчивость в средствах» помешали Тимошенко занять пост президента.

«Сразу после первого Майдана у нее была такая популярность в обществе, что не только ей, но и всем окружающим казалось — вот-вот, ещё чуть-чуть… Именно это и можно сказать про людей "второй четверти". Вот-вот, совсем немного осталось — но это не происходит никогда. Хотя у Юлии Тимошенко трин, прекрасное положение Солнца и Луны», — отметила Мурзина.

На президентских выборах 2019 года в первом туре Юлия Тимошенко стала третьей с 13,40% голосов избирателей и выбыла из гонки.

В феврале 2020 года в сети опубликовали интервью главы Офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака, в котором его спросили, возможно ли расширение парламентского монобольшинства, в том числе за счет фракции «Батькивщины» Юлии Тимошенко. И он ответил, что «все возможно».

Кроме того, СМИ сообщали, что в ОП рассматривают несколько кандидатов на должность нового премьер-министра страны, в том числе Тимошенко.

Полностью прочитать статью о красавицах и ведьмах в украинской политике можно здесь.