Россия сможет завершить строительство «Северного потока — 2» при соблюдении трех условий. Об этом на днях в интервью Spiegel заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер

По словам Ишингера, в настоящее время ряд европейских стран оказывают давление на Германию, пытаясь остановить строительство трубопровода. При этом он уверен, что отказ от российского проекта — это «очень плохая идея», поскольку он может привести к очень болезненному судебному процессу.

В то же время, отметил дипломат, существует вариант, при котором строительство «Северного потока — 2» все же будет завершено, — для этого необходимо предпринять три шага.

Так, Германии придется внедрить механизм экстренной остановки работы газопровода, при этом обеспечив ЕС доступ к нему. Кроме того, Германия могла бы предложить Евросоюзу и США «Евроатлантический энергетический договор», который провозглашал бы скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины и ее экономическому развитию.

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Ишингер также отметил, что Берлин мог бы увязать запуск «Северного потока — 2» с выполнением Москвой ряда политических условий.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают страны Прибалтики и Украина.