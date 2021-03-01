Она отметила, что вступила в «Оппозиционную платформу — За жизнь» и не собирается создавать свою партию, поскольку уверена, что именно ОПЗЖ сможет превратить Украину в успешную страну.
По ее словам, на Украину должен прийти мир. Каждый гражданин должен быть защищен от произвола власти и улицы, жить в безопасности, иметь достойные условия и уровень жизни.
На вопрос о том, собирается ли она в будущем баллотироваться в президенты, Марченко ответила, что «на все воля Божья».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других санкций в отношении близкого соратника Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Позднее санкции ввели и против Медведчука и его жены Марченко. Арест был наложен на все активы и банковские счета. По словам Марченко, подозрение вручено не было.
На закрытие телеканалов на Украине отреагировал президент России Владимир Путин. По его мнению, «их прихлопнули одним росчерком пера», а мировое сообщество молчит.