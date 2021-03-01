«Нехватка добропорядочных судей входит во вторую группу проблемы судебной системы. Это глобальные, хронические болезни, существующие годами, требующие глубинных изменений. В частности, законодательных изменений», — заявил президент.
По его словам, из-за отсутствия трети судей граждане вынуждены месяцами и годами ждать решений судов. В этом контексте нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия.
Ранее сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Зеленского. По его словам, судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность.
Также он назвал судебную систему на Украине одной из крупнейших сегодняшних проблем страны.