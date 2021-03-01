Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главными проблемами системы правосудия в стране являются нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию. Об этом 1 марта он заявил на форуме «Украина 30», который транслировался в Facebook

«Нехватка добропорядочных судей входит во вторую группу проблемы судебной системы. Это глобальные, хронические болезни, существующие годами, требующие глубинных изменений. В частности, законодательных изменений», — заявил президент.

Судебная реформа Зеленского: украинские суды превратят в инструмент обслуживания внешнего управления © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Зеленского. По его словам, судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность.

Также он назвал судебную систему на Украине одной из крупнейших сегодняшних проблем страны.