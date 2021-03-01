Американский телеканал CNN на днях составил список из 20 лучших супов различных мировых культур. Третьее место в нем занял борщ

В статье борщ назван украинским блюдом. Чей борщ? Украинцы задумали через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо © РИА Новости, А. Усанов | Перейти в фотобанк

«Кусочки нежной свеклы плавают в рубиново-красном бульоне для супа, который любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, щедро приправленный ложкой сметаны, — это далеко не просто свекольный суп», — говорится в статье.

Отмечается, что борщ иногда приписывают русской кухне, но это утверждение горячо оспаривают на Украине. В статье напомнили, что украинские повара начали кампанию с целью внести борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Также в двадцатку попали нигерийский суп банга, грузинский харчо, французский буйабес, испанский гаспачо, вьетнамский фо бо, американский гамбо, японский рамен и другие.