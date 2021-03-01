Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы в стране прекратить конфронтацию и избежать столкновений на акциях протеста. Об этом 1 марта сообщает Интерфакс

Кризис в Армении: Пашинян уволил главу Генштаба © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Никола Пашиняна и его противниками способно поставить страну на грань раскола, а вскоре вылиться и в открытую конфронтацию.

«Противоречия не должны перерасти в нетерпимость, атмосферу взаимной ненависти», — заявил Саркисян.

Он добавил, что в дни политического кризиса и сторонникам власти, и примкнувшим к оппозиции следует проявить терпимость и найти пути для консолидации народа.

«Я вновь призываю всех к терпимости и солидарности. Мы нуждаемся в единстве», — сказал президент.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.

Политический кризис перешел в острую фазу после того, как Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На фоне этого премьер издал указ об увольнении Оника Гаспаряна с поста начальника Генштаба, его поддержали сотрудники спецслужб. В свою очередь, Саркисян отказался утвердить это решение, таким образом, оно пока не вступило в законную силу.