Задержка транша по кредиту связана не с невыполнением Украиной требований Международного валютного фонда (МВФ), а с несовершенной логистикой украинской стороны. Об этом на днях заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире канала «Украина 24»

Устенко напомнил, что кредитная программа МВФ рассчитана на 5 млрд долларов, а Украина получила пока 2,1 млрд. При этом от Украины ожидается реформа судебной системы, борьба с коррупцией и т. д. МВФ озвучил претензии к Украине © REUTERS, Yuri Gripas//File Photo

«Как мы понимаем в Офисе президента, возникли проблемы даже не технического характера, а логистического, которые возникли потому, что ты не можешь просто взять и изменить украинское законодательство. Чтобы его менять, скажем, в отношении судебной системы, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени. И логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать», — сказал Устенко.

Однако советник Зеленского подчеркнул, что «программа идет». По его словам, когда за инициативы президента проголосуют, украинские власти выполнят то, что обещали «не только МВФ, но и украинскому обществу».

Ранее советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что договоренности с МВФ будут достигнуты к началу лета.

В середине февраля миссия МВФ завершила работу на Украине, так и не достигнув договоренностей о продолжении кредитования.