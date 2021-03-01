Автор издания Украина.ру Николай Подкопаев в своей статье рассказал, какое украинское слово не могут выговорить «агенты Кремля»

По словам автора, это слово звучит в популярной на Украине рождественской песне.

«В Рождество по всей Украине звучат колядки. Хитрые украинские дети, которые порой ленятся заучивать длинные рождественские песни, находят простой выход из положения: поют эдакую "мини-колядку"», — пишет Подкопаев.

«Паляница» для определения москалей: как попробовать украинский шибболет

«Собственно, "паляниця" и есть тот шибболет, с помощью которого бдительный украинский "патриот" мигом вычислит "агента Кремля" — того русского, который вырос не на Украине. Поразительно, но факт: произнести это слово великороссы не могут. Они даже пишут его как "паляница"», — добавил автор.

Подробнее о том, какие слова в мировой истории помогали вычислять «чужих» и что такое «шибболет», читайте в статье на сайте Украина.ру