Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла в возрасте 39 лет у себя на родине в Санкт-Петербурге. Об этом 1 марта сообщил «Пятый канал»

По данным канала, тело артистки нашла волонтер в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Причина смерти пока неизвестна.

Женщина была на третьей группе инвалидности из-за того, что с рождения страдала ахондроплазией, а рост артистки составлял 130 сантиметров.

Последние полгода из-за проблем со спиной женщина была прикована к постели.

Читайте также: Выросло число жертв пожара в больнице Черновцов.

Некоторое время Кастельянос была солисткой рейв-группы Little Big, в коллектив она привела еще одну исполнительницу — Олимпию Ивлеву, а сама вскоре покинула команду. На счету женщины — запись треков к первому альбому группы, который получил название With Russia From Love.

Последняя запись артистки в Instagram датирована 14 октября прошлого года, под ней уже начали появляться слова скорби от поклонников.