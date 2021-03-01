Алла Пугачева сделала модную стрижку и совершенно преобразилась. Кадрами в новом образе Примадонна на днях поделилась в Instagram

На снимке Пугачева рядом с женой дизайнера Валентина Юдашкина. Она в брюках в полоску и свободной синей блузке, перехваченной ремнем. Из украшений — изящный браслет. Пугачева угрожала расправой Отару Кушанашвили — видео © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Однако все внимание фанатов приковано к новой прическе Примадонны. Теперь у нее каре до плеч с челкой.

«В гостях у Марины и Вали Юдашкиных. Настоящие друзья — это огромный подарок Судьбы. Спасибо, Господи, за то, что дал возможность найти "СВОИХ" и успокоиться», — написала Пугачева.

«Прекрасная стрижка! Девочка», «Богиня», «Красавица», — восхитились пользователи.

Также в комментариях стали выяснять, что именно процитировала Пугачева.

«Какие вы красивые! Какие вы прекрасные! Привет огромный из Киева! Слова песни украинской певицы Тины Кароль "Найти своих и успокоиться"», «Это из фильма Балабанова с Ренатой Литвиновой "Мне не больно", есть еще одноименный фильм про Балабанова "Найти своих и успокоиться". Классику надо знать», — заметили подписчики певицы.

Раньше у Пугачевой были длинные волосы, которые она порой завивала в кудри. Кроме того, певицу упрекали в использовании неподходящих париков.