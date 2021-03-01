В марте Украину ждет перезагрузка власти и экономической системы. Об этом сказала таролог и прогнозист Ольга Соломка в комментарии «Обозревателю» 1 марта

По ее словам, украинское общество пробуждается и готово отстаивать свои права. Однако власть планирует перезагрузку системы сверху и в своих интересах. Не используем частицу «не»: украинский таролог дала важный совет © CC0, Pixabay

Таким образом, по мнению таролога, в этом марте на Украине возможно проведение перевыборов. Также стоит ждать громких отставок одиозных высокопоставленных чиновников.

Кроме того, вероятна перезагрузка экономической системы страны, предположила Соломка. Власть будет принимать законы в рамках заявленных реформ, однако они повлияют лишь на часть населения Украины.

При этом, отметила таролог, Украине не стоит полагаться на помощь от международных кредитных организаций.

Ранее Соломка предсказала, что Украину в 2021 году ждет не меньше трудностей, чем в 2020-м. В результате финансовых сложностей вероятны протесты, которые могут привести к роспуску парламента, изменениях в Кабмине или новым выборам, предостерегла она.