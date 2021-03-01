Летом 2021 года миру угрожает экономический кризис. Об этом польский парапсихолог и ясновидящий Кшиштоф Яцковский на днях заявил в эфире своего канала на YouTube

По его словам, кризиса стоит ждать в июле.

Однако первый звоночек будет уже в апреле — политики будут стараться убедить людей, что все под контролем и бояться нечего. При этом кризис уже давно запланирован «мировым правительством», отметил парапсихолог. Винницкие будут при власти: украинская гадалка удивила прогнозом © Pexels/Lucas Pezeta

Яцковский заявил, что начнется резкое падение курса валют, в частности доллара и евро. Вначале правительства будут их сдерживать, однако спад все равно неминуем.

Он обратил внимание на ряд фактов, свидетельствующих о скором начале кризиса. Так, по его словам, США в 2020 году завезли новые печатные станки и организовали массовую печать денег. Кроме того, уже сейчас растут цены на все виды товаров и услуг.

При этом, по мнению парапсихолога, кризис все же будет частично контролируемым. Ясновидящий добавил, что стоит опасаться падения курса криптовалюты, а курс доллара может обвалиться на 50%.