Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь обвинил донецкий ФК «Шахтер» в нарушении языкового закона из-за перевода пресс-конференции на русский язык. Он сообщил об этом на днях YouTube-каналу «ТаТоТаке»

Экс-нападающий «Шахтера» рассказал об игре после лютой пьянки © скриншот YouTube

Он добавил, что украинский спорт должен быть «украиноязычным по умолчанию», и подчеркнул, что нарушение языкового закона — это нарушение прав человека.

Ранее Креминь просил Украинскую ассоциацию футбола объяснить ситуацию с использованием судьями негосударственного языка на матче Премьер-лиги.

В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафов за нарушение норм закона.