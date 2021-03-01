«Недавно проводилась пресс-конференция "Шахтера" с переводом на русский язык. Это тоже нарушение. Закон не предусматривает перевод на негосударственный язык без согласия сторон. Тренеры могут выступать на разных языках, но вы, как гражданин Украины, имеете право на получение информации и услуг на государственном языке», — заявил чиновник.
Он добавил, что украинский спорт должен быть «украиноязычным по умолчанию», и подчеркнул, что нарушение языкового закона — это нарушение прав человека.
Ранее Креминь просил Украинскую ассоциацию футбола объяснить ситуацию с использованием судьями негосударственного языка на матче Премьер-лиги.
В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафов за нарушение норм закона.